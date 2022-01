Hospital Sepaco abre NOVOS empregos; veja cargos

O Hospital Sepaco, uma referência em Maternidade e hospital, está recrutando novos profissionais para atuar no Estado de São Paulo. Os cargos são destinados a diversas áreas de atuação. Confira as vagas e como se inscrever, abaixo!

Hospital Sepaco anuncia novas oportunidades

O Hospital Sepaco iniciou suas atividades em 1979, sendo uma referência no controle de infecção hospitalar no país. Possuindo mais de 200 leitos que incluem apartamentos, enfermarias, UTIs pediátricas, adultos e neonatais, além de funcionários de alta capacitação em cada área do hospital.

No ano de 2000, o Hospital deu início aos convênios e atendimentos particulares e, atualmente, possui um próprio centro oncológico, áreas de ressonância hemodinâmica, magnética, e várias outras especialidades. A empresa tem uma ampla infraestrutura que conta com alta qualidade, tecnologia e segurança.

Confira os cargos disponíveis para ocupação no Hospital Sepaco:

Técnico em Enfermagem Júnior – UTI Adulto e Pronto Atendimento;

Técnico em Enfermagem Júnior – Materno Infantil;

Técnico em Enfermagem Júnior – UTI Pediátrica e Neonatal;

Controlador de Acesso;

Ajudante de Cozinha – turno da Tarde;

Técnico em Enfermagem CME – Banco de Talentos;

Pedreiro – Banco de Talentos;

Analista de Recrutamento e Seleção;

Lactarista.

Como se candidatar

Para integrar parte do grupo de funcionários do Hospital Sepaco, os profissionais devem realizar uma candidatura online no cargo pretendido, através do site de participação.

As vagas vão desde o nível fundamental ao superior completo, ou seja, existem oportunidades para diversos perfis profissionais que estão buscando uma colocação no mercado de trabalho.

