Hotel de Salvador ganha episódio em programa do canal ‘Modo Viagem’; confira

O Hotel soteropolitano Wish Hotel da Bahia ganha na terça-feira (1º), às 20h30, um episódio no programa Hotéis Incríveis. A transmissão é feita pelo canal Modo Viagem, da plataforma Globosat, que pode ser assistido pelos canais 544 (NET/Claro), (Vivo), 130 (Oi TV) e 444 (Sky).

Com um dos maiores acervos artísticos do Brasil, o Wish é considerado Patrimônio Cultural do Estado e recebe o programa no ano em que celebra seus 70 anos.

Mostrando o menu de experiências diferenciadas, o Hotéis incríveis vai explorar as exclusividades do hotel baiano, como a iniciativa “Café com o Historiador”, que proporciona um tour pelo acervo do local, acompanhado do historiador Rafael Dantas, finalizando com um café da tarde.