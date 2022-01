Huawei abre NOVOS empregos; veja cargos

A Huawei, líder mundial em Tecnologia da Informação e Comunicação, está oferecendo novas oportunidades de emprego para diferentes Estados do Brasil. Confira, abaixo, as colocações oferecidas e como se candidatar às funções!

Huawei anuncia novas vagas para o Brasil

A Huawei, companhia com liderança mundial nos setores de Comunicação e Tecnologia da Informação, oferece aos seus usuários soluções de TCI completas. Fundada em 1987, suas atividades são oferecidas em mais de cem países, atendendo um terço da população mundial.

Acompanhe as vagas disponíveis para ocupação:

Estagiário em Recursos Humanos (Administração);

Estagiário em Core Network;

Especialistas de Compras (Sênior);

Estagiário de Telecomunicações;

Estagiário de Network Technology (NTD);

Estagiário em Projetos;

Estagiário na Área de Qualidade de Projetos (DQA);

Estagiário de Telecomunicações – Arquiteto de Soluções em Transmissão e Acesso;

Estagiário de PMO (Projetos);

Estagiário em Engenharia Elétrica;

Estagiário em Engenharia de Telecomunicações;

Estagiário em Gerenciamento de Qualidade;

Estagiário em Projetos (Área Administrativa);

Analistas de Finanças (Pleno) – Contas a Receber;

Especialistas de Facilities.

Para as posições de Estágio, é imprescindível que o candidato esteja cursando nível superior em áreas relacionadas, possua inglês de nível avançado e disponibilidade para estagiar durante seis horas diariamente, de segunda a sexta feira.

As funções de Analistas e Especialistas necessitam de superior completo em áreas afins, inglês e mandarim de nível avançado e vivência anterior no cargo.

Como se candidatar

Para fazer parte do time Huawei, os profissionais interessados em ocupar uma das posições citadas acima, devem realizar um cadastro para participar do processo seletivo através do site de participação.

