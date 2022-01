Hype Games e Nubank fecham parceria de jogos

Os mais de 48 milhões de clientes da empresa poderão comprar jogos para PC, além de créditos para Xbox, PlayStation e jogos mobile com descontos exclusivos

São Paulo, 4 de janeiro de 2022 – O Hype Games, e-commerce de jogos digitais da Level Up, fechou uma parceria com uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo. Agora, os usuários do Nubank terão descontos exclusivos no Hype Games em jogos mobile, créditos e assinaturas para consoles e em muitos jogos para PC.

O Hype Games entrou para o time de marcas parceiras da vertical de e-commerce da empresa e os clientes terão desconto e promoções exclusivas em inúmeras opções de jogos para PC e também créditos para Xbox, PlayStation e jogos mobile.

Para acessar os produtos, basta entrar no app Nubank e ir até a aba “Shopping”, clicar nas ofertas Hype, PlayStation e XBOX. O usuário será direcionado para uma página exclusiva Hype + Nubank com os descontos já aplicados. Aí é só escolher seus favoritos e finalizar a compra no Hype!

“A vertical de e-commerce foi criada para expandir a gama de produtos oferecidos no aplicativo do Nubank. Estamos empenhados em adicionar cada vez mais categorias e novos parceiros relevantes à plataforma para garantir facilidade aos nossos clientes em muitas outras áreas de suas vidas.”, afirma Juan Carlos Guillermety, VP e Gerente Geral de Marketplace no Nubank.

“Estamos muito felizes em ter o Nubank como parceiro. Vamos trazer muitas novidades aos clientes, que terão uma nova forma de se divertir com todo o catálogo do Hype e muitos benefícios com nossas promoções exclusivas. Temos certeza que será uma parceria de muito sucesso”, diz Valéria Pantarotto, Coordenadora Comercial da Level Up.

Com a nova parceria, o Nubank entra para o grupo dos mais de 200 parceiros integrados à plataforma Hype, que busca sempre atender com excelência o canal B2B, seja através de soluções individuais de integração, parcerias por link ou com o Hype Biz, plataforma para atender pequenos varejistas.

Sobre o Hype Games:

O Hype Games é uma plataforma virtual, criada pela Level Up, para simplificar a venda de jogos e créditos para seus games preferidos, como Free Fire, Gift Cards da Google Play, Playstation Store, Xbox e mais. É rápido, fácil e seguro, além de contar com diversos meios de pagamento que facilitam a vida do gamer.

Sobre o Nubank:

O Nubank foi fundado em 2013 para libertar as pessoas de um sistema financeiro burocrático, lento e ineficiente. Desde então, por meio de tecnologia inovadora e excelente atendimento ao cliente, a empresa vem redefinindo o relacionamento das pessoas com o dinheiro em toda a América Latina. Com operações no Brasil, México e Colômbia, o Nubank é hoje uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, reinventando a vida financeira de mais de 48 milhões de clientes.

O Nubank atingiu esse patamar ao oferecer um cartão de crédito sem anuidade, totalmente gerenciado por um aplicativo e uma conta digital, livre de tarifas. O Nubank também oferece empréstimo pessoal transparente e descomplicado, uma conta para pequenas e médias empresas e seguro de vida. Em 2020, a empresa anunciou a aquisição da corretora digital Easynvest, agora Nu invest, uma das primeiras corretoras a oferecer acesso online à Bolsa no Brasil, que possui mais de 2,8 milhões de clientes e R$ 33 bilhões de ativos sob custódia.

O Nubank, ao longo dos sete anos de sua história, levantou mais de US$ 2 bilhões com alguns dos investidores de tecnologia mais conhecidos do mundo, como Berkshire Hathaway, Sequoia, DST, Tencent, Tiger, Kaszek, Founders Fund, Dragoneer, TCV, Redpoint, Ribbit, GIC, Whale Rock, Invesco, QED e Capital Group.

Hoje, o Nubank é uma empresa global, com escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Durham (Estados Unidos) e Berlim (Alemanha). Foi fundado em 2013 em São Paulo, pelo colombiano David Vélez, e tem como cofundadores a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible. Para mais informações, visite www.nubank.com.br.