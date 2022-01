Icatu Seguros abre VAGAS de emprego; veja funções

A Icatu Seguros, maior companhia do setor de seguros independentes do país, está disponibilizando novas ocupações para diferentes regiões do Brasil. As vagas são temporárias e efetivas, a depender da função pretendida. Confira os cargos disponíveis e como realizar sua inscrição, a seguir!

Icatu Seguros está com novas de emprego

A Icatu Seguros, está no mercado há três décadas, disponibilizando planos unidos a fundos de investimentos. A seguradora é a maior do Brasil, oferecendo serviços para mais de cinco milhões de clientes, sendo habilitada nas áreas de Previdência, Gestão de Recursos, Seguros de Vida, Capitalização e Fundos de Pensão.

Confira as funções disponíveis para ocupação na empresa:

Desenvolvedores III;

Programa de Estágio Icatu;

Analista de Marketing de Produtos Pleno;

Assessor Comercial de Investimentos;

Analista PMO – Escritório de Projetos;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento Pleno;

Desenvolvedores Front End;

Arquiteto de Software SR;

Consultor Arquiteto de Soluções;

Analista de Sistemas Pleno e Sênior;

Analista Pleno;

Analista de Produtos PI;

Designer de Inovação Pleno;

Banco de Talentos PCD’s;

Analista de Compliance Sênior;

Analista de Projetos (Gp);

Consultor de Dados;

Assessor Comercial Comissionado III;

Analista de Sistemas Sênior;

Desenvolvedor Oracle;

Product Designer Sr;

Desenvolvedor II;

Desenvolvedor III.

Todas as funções disponíveis para ocupação exigem nível superior completo nas áreas relacionadas ao cargo, além de experiência anterior comprovada em carteira.

Como se inscrever

Para ocupar uma das colocações disponíveis pela Icatu Seguros, os profissionais deverão acessar uma plataforma online e realizar a candidatura na vaga desejada através da página de inscrições.

