ICL América do Sul tem vagas de emprego; veja cargos

A ICL América do Sul publicou novos empregos em municípios do Estado de São Paulo. Além de oferecer vagas em níveis de Auxiliar e Coordenação, a empresa também está contratando funcionários para Estágio. Veja, a seguir, todos os detalhes!

ICL América do Sul anuncia novas vagas em São Paulo

A ICL América do Sul está com novos empregos dentro do time corporativo para cargos de diferentes níveis, desde Estágio até Supervisão/Coordenação. Ao todo, são 12 oportunidades para moradores do município de São Paulo, Jacareí e Suzano.

Dentre as vagas efetivas disponíveis na ICL, estão:

Estágios em Arquitetura (Suzano);

Estágios relacionados com Mercado (São Paulo);

Estágios em Laboratório (Jacareí);

Assistente PCP e Analista de Estoque (Jacareí).

Além destas, a empresa localizada no município de Jacareí também está ofertando uma vaga temporária dentro do cargo de Operador de Processos, que requer ensino médio completo e curso relacionado ao setor em questão.

Em todas as oportunidades disponíveis na corporação, os futuros funcionários poderão acessar recursos adicionais durante a contratação, como assistência médica, vale transporte, vale refeição e participação nos lucros/resultados.

Como se candidatar

Para entrar no processo de seleção disponível na ICL América do Sul, os candidatos devem entrar na página de participação e clicar na vaga desejada. Dentro da plataforma, os interessados também podem acessar as informações referentes aos requisitos e benefícios da empresa.

Vale destacar que formações complementares podem ser um grande diferencial no momento da contratação.

