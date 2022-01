Idosa bate carro e é morta estrangulada por motorista do veículo atingido

Uma idosa de 68 anos foi morta estrangulada após perder o controlado do carro e bater em um outro veículo em Cabo Rio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A vítima, identificada como Maria Augusta Baião, foi estrangulada até a morte pelo motorista do carro atingido, um homem de 32 anos. Após matar a mulher, o homem foi agredido por pessoas que estavam no local. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado para uma UPA e em seguida foi preso.

A Polícia Civil informou que o agressor disse, em depoimento, que ficou transtornado após a batida, saiu do carro e foi até o veículo da idosa. Segundo ele, quando Maria Augusta abriu a porta, ele deu um soco no rosto dela. No entanto, o homem alega não se lembrar de mais da do que ocorreu depois.