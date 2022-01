Idosa mais velha da Bahia e do Brasil morre aos 116 anos

A idosa mais velha da Bahia e do Brasil, Antônia Santana Cruz, morreu no domingo (23), aos 116 anos e 217 dias, no Distrito de Salgadália, município de Conceição do Coité, no nordeste da Bahia. Segundo o grupo de pesquisa Gerontology Research Group (GRG), ela era também a terceira mais velha do mundo.