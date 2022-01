Idoso armado com faca ameaça jovens em praça; assista vídeo

Um idoso com problemas psicológicos foi flagrado na tarde dessa sexta-feira (8) com uma faca na cintura tentando intimidar jovens que andavam de skate em uma praça recém inaugurada no bairro de São Cristóvão, em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas. Nas imagens gravadas pelas próprias pessoas que estavam no local, o homem aparece…

Um idoso com problemas psicológicos foi flagrado na tarde dessa sexta-feira (8) com uma faca na cintura tentando intimidar jovens que andavam de skate em uma praça recém inaugurada no bairro de São Cristóvão, em Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas.

Nas imagens gravadas pelas próprias pessoas que estavam no local, o homem aparece sem camisa e na parte entre as costas e a bermuda é possível observar a arma branca. Visivelmente irritado, o homem discute com alguns jovem e até ameaça quebrar o objeto do rapaz.

No final do vídeo ele tenta tomar o celular da pessoa que está gravando. O homem não foi identificado e não se sabe se as vítimas procuraram a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO).