Idoso de 82 anos é preso acusado de matar mulher a facadas

Um idoso de 82 anos foi preso nesta quarta-feira (12) acusado de matar uma mulher no município de Una, no Extremo Sul da Bahia. O caso aconteceu na manhã da última terça-feira (11). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), em depoimento na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus, o homem confessou ser o autor do crime. A prisão foi feita pela 71ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Canavieiras). A vítima foi identificada como Silvani Santos de Jesus. Já a identidade do suspeito não foi revelada. Segundo o g1 Bahia, informações iniciais indicam que a mulher e o suspeito eram vizinhos. Segundo o delegado André Aragão, o acusado contou detalhes do crime. “Ele disse que toda vez que passava pela mulher, ela soltava piadas, zombava. Ele passou em um mercadinho, comprou uma faca e após nova discussão, a golpeou”, disse. Após ser atingida, a vítima foi socorrida por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ela foi levada de uma região conhecida como “Colônia de Una” para o Hospital Municipal Frei Silvério, mas não resistiu aos ferimentos.

O comandante da 71ª CIPM, capitão Michael José Pinho da Silva, disse que familiares da vítima acionaram os policiais. No local, a PM coletou informações com a mulher, ainda com vida.

“A vítima conversou com a nossa guarnição, deu detalhes do ocorrido e disse as características do homem de 82 anos. Passamos a noite e a madrugada inteira patrulhando nos possíveis locais onde ele poderia estar e conseguimos capturá-lo por volta das 9h da manhã”, contou.

Após abordagem, o homem foi levado, junto com a arma utilizada no crime, para a 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus. O idoso foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil. Ele segue custodiado à disposição da Justiça.









Fonte: iBahia