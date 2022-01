Idoso desaparecido há cinco dias é encontrado com vida na Bahia

Um idoso de 63 anos, desaparecido desde o último domingo (23), foi encontrado com vida na quarta-feira (26) por equipes do 8º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM/Jequié).

O homem foi encontrado na zona rural do município de Manoel Vitorino, numa região de mata. Três integrantes da unidade GBM/Jequié caminharam por 7km até encontrar o idoso.

“Com ajuda de um nativo da região, iniciamos as buscas que duraram cerca de quatro horas e se encerraram no final da tarde, quando conseguimos encontrá-lo”, contou o sargento Manoel Silva do Carmo.

Idoso resgatado foi carregado em uma padiola pelos bombeiros (Foto: Divulgação/SSP)

O idoso foi resgatado com algumas lesões, confusão mental e aspecto de desidratação. Ele foi carregado pelos bombeiros em uma padiola até a localidade de Pontal.

Ao chegar na cidade, o senhor foi levado por uma equipe do Samu até a unidade médica da região.