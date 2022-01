Idoso é detido após tomar 11 doses de vacina contra Covid: ‘Me sinto bem’

O idoso de 84 anos revelou que conseguiu receber as doses usando diferentes carteiras de identidade e números de celular de seus parentes, de segundo informações do jornal “The Independent”.

“O governo fez uma coisa maravilhosa”, disse ao “The New Indian Express”, explicando seu desejo de ser vacinado. Ele disse ainda que se sentia melhor após cada injeção. “Depois de tomar as doses, minhas dores no corpo desapareceram. Eu costumava ter dores nos joelhos e andava com uma bengala. Agora não. Me sinto bem”, disse Mandal à BBC.