Idoso é preso por embriaguez após provocar acidente na Ponta Verde

Um homem de 62 anos foi preso nesse sábado (15) na orla de Ponta Verde, em Maceió, após provocar um acidente de trânsito. Segundo informações de agentes do Programa Ronda no Bairro ele estava dirigindo embriagado.

A equipe realizava patrulhamento de rotina pela região da avenida Sandoval Arroxelas, quando foi informada sobre o sinistro na rua Vital Barbosa, nas proximidades de um supermercado.

Os agentes, então, se dirigiram ao local e constataram o fato. Segundo testemunhas, o condutor do veículo foi o responsável por provocar a colisão. Após a abordagem, foi verificado que o motorista apresentava sinais visíveis de que havia ingerido bebida alcoólica.

Equipes da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) e do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foram acionadas para o local. Diante da situação do infrator, ele foi levado à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi lavrado o Termo de Constatação de Embriaguez (TCE).