IF Baiano lança editais com 200 vagas para Itaberaba e região

O Instituto Federal da Bahia (IFBA) deu início ao lançamento de novos editais para cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de Agropecuária e Agroindústria e Subsequentes em Agropecuária e Meio Ambiente, com 200 vagas para o campus de Itaberaba. As inscrições podem ser realizadas no campus ou pela internet, entre os dias 01 e 17 de fevereiro, através do preenchimento do formulário no site.

A seleção para os cursos Técnicos Integrados ocorre após uma avaliação da média final do 8º ano do Ensino Fundamental, após serem analisadas as notas em Língua Portuguesa, Matemática, História, Ciências e Geografia. Sendo assim, para o ingresso é necessário já ter concluído o Ensino Fundamental II até o período de matrícula.

Já aqueles que queiram realizar a inscrição para os cursos Técnicos Subsequentes ao Ensino Médio terão analisadas as médias do 2º ano do Ensino Médio.

No Campus Itaberaba são ofertadas 120 vagas na modalidade Integrada para quem tem o Ensino Fundamental completo nos cursos de Agropecuária (80 vagas) e Agroindústria (40 vagas).