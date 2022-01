IF Fluminense anuncia Processo seletivo para profissionais técnicos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense (IF Fluminense) faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 03 vagas para profissionais técnicos especializados em língua de sinais, de nível superior, a fim de desempenhar o atendimento de alunos deficientes auditivos.

O salário oferecido é de R$ 4.180,66, por carga horária de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das oportunidades ofertadas, é necessário que o candidato possua graduação, cursada em instituição reconhecida pelo MEC, além de fluência em libras. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 4.180,66.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 30 de janeiro de 2022, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial do Portal de Concursos do IFF. O valor da inscrição está fixado em R$ 70,00.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas aplicação de análise de currículo e prova prática aplicada nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2022, no Campus Centro, localizado na Rua Dr. Siqueira, nº 273 – Parque Dom Bosco, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro.

A seleção é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 216/2022