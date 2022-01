IFAC abre período de inscrição do Vestibular 2022/1 via Enem

O Instituto Federal do Acre (IFAC) abriu o período de inscrição do Vestibular 2022/1 via nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, os interessados têm até o dia 18 de fevereiro para realizar as inscrições.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente na internet, por meio do Portal do IFAC. Conforme o edital, o IFAC usará somente as notas do Enem para a seleção dos candidatos. Desse modo, os candidatos podem se inscrever com as pontuações das edições de 2010 a 2021.

Vagas e resultados