IFCE oferta mais de 400 vagas em cursos técnicos de nível médio

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está ofertando 496 novas vagas no processo seletivo para cursos técnicos de nível médio. De acordo com o edital, os interessados devem realizar as inscrições até esta segunda-feira, dia 17 de janeiro.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente on-line, por meio do site do sistema Qseleção. As inscrições são gratuitas.

As vagas ofertadas pelo IFCE são para cursos ministrados nas unidades de Aracati, Cedro, Crato, Guaramiranga, Iguatu, Itapipoca, Jaguaruana, Tauá e Umirim. Entre as oportunidades, há vagas para os cursos de Agropecuária, Aquicultura, Edificações, Eletrotécnica, Computação Gráfica, entre outros.

Conforme o edital, há reserva de 50% vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, há vagas exclusivas para estudantes que cursaram todo os anos do ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

O processo seletivo visa o preenchimento de vagas em cursos das seguintes modalidades de ensino técnico:

integrados: alunos cursam o ensino médio integrado ao curso técnico no IFCE;

concomitantes: alunos cursam o técnico no IFCE e o ensino médio em outra instituição;

subsequentes: para alunos que já concluíram o ensino médio.

O edital indica ainda que a seleção dos alunos será feita em uma única fase, por meio da análise do histórico escolar. Desse modo, os candidatos devem enviar os documentos exigidos para a seleção. Ainda de acordo com o edital, o prazo para o envio da documentação termina nesta terça-feira, dia 18 de janeiro.

Clique aqui e veja o edital do processo seletivo do IFCE na íntegra.

