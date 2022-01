iFood: Promoção converte cupom de R$ 0,99 em R$ 10,00

O iFood em parceira com o iti está concedendo um cupom de desconto que transforma outros cupons no valor de R$ 0,99 em R$ 10. Para ter acesso a bonificação, o consumidor deve acessar o aplicativo do iti.

O que é o iti?

O iti é a conta digital do Itaú. Atualmente possui 10 milhões de clientes, alcançados ainda em 2021. Ela tem como objetivo aumentar o seu catálogo de operações e ampliar o engajamento para receber novos usuários. Confira as principais características e vantagens da conta iti:

Disponibiliza cartão de crédito sem anuidade;

Tem limite de até R$ 10 mil;

Conta com rendimento na conta;

Oferece empréstimo pessoal;

Concede cartão virtual;

Não precisa comprovar renda;

Pode pagar com Qr Code;

Tem a opção de dividir pagamentos com amigos pelo app.

Como funciona a promoção do iti e iFood?

Para participar da promoção o interessado deve seguir os seguintes passos:

Fazer o download do aplicativo do Banco iti e se cadastre; Caso não possua conta, baixar o aplicativo do iFood e realizar o cadastro; Acessar no app o Clube iti; Clicar na promoção do iFood; Pagar o cupom de R$ 10 por apenas R$ 0,99 com o cartão iti; Receber os R$ 10 para gastar no iFood e pronto.

Como fazer cadastro no iFood?

Para fazer um cadastro no iFood e aproveitar as promoções, veja as orientações abaixo:

Acesse o site do iFood ou baixe o aplicativo na Play Store ou Apple Store; Escolha qual opção deseja iniciar seu cadastro, e-mail, telefone ou Facebook; Selecione o local onde receberá o código de 6 dígitos para usar no iFood; Após recebê-lo, insira o código no local solicitado; Insira seu e-mail e clique em continuar; Em seguida, digite o código de 6 dígitos enviados para o e-mail; Faça o cadastro inserindo seu nome e endereço; Confirme a localização e pronto, em instantes você receberá um cupom para o primeiro pedido.