IFSP libera resultado do Processo Seletivo 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) divulgou o resultado preliminar do Processo Seletivo 2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir o documento com a pontuação de todos os candidatos inscritos.

Os candidatos podem entrar com recurso até esta segunda-feira, dia 10 de janeiro. Os recursos devem ser enviados por meio do site do IFSP.

Após a análise dos recursos, Instituto divulgará o resultado final, com a convocação dos aprovados em 1ª chamada, no dia 13 de janeiro, a partir das 20h.

Conforme o edital, ao todo, o IFSP está ofertando 6.080 vagas em 33 cursos de nível técnico ministrados nos diversos campi do Instituto. A seleção visa o preenchimento de vagas para o ingresso em 2022.

Metade das vagas está reservada de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, há oportunidades exclusivas para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas, candidatos de baixa renda e pessoas com deficiência (PcD).

Como foi o Processo Seletivo 2022?

O IFSP recebeu as inscrições para essa edição da seleção até o dia 14 de novembro. A aplicação das provas aconteceu em 19 de dezembro, e os locais de prova foram nas cidades que possuem unidades de ensino do IFSP.

A aplicação foi realizada em dois turnos. Durante a manhã, das 9h às 12h, fizeram as provas os candidatos aos cursos concomitantes e subsequentes. Já a aplicação para os candidatos inscritos para os cursos integrados aconteceu à tarde, das 14h às 17h.

Veja mais informações do site do IFSP.

