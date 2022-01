IFSP recebe inscrições para o Vestibular 2022/1 via Enem até fevereiro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) recebe as inscrições para o Vestibular 2022 do primeiro semestre via notas do Enem até o dia 18 de fevereiro. O período de inscrição foi aberto no dia 20 de dezembro.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas por meio do site do IFS, através do preenchimento de formulário eletrônico. As inscrições são gratuitas.

Ainda conforme o edital, o IFSP vai aceitar as notas das edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2017 a 2021. No entanto, não serão aceitas as notas dos candidatos que tenham zerado a nota da prova de redação ou tirado zero em uma das provas objetivas, e que tenham sido eliminados.

Vagas

Você Pode Gostar Também:

Ao todo, neste processo seletivo, o IFSP está ofertando 5.400 vagas em diversos cursos de graduação. As vagas são para os 32 campi do Instituto em todo o estado de São Paulo.

Metade das vagas está reservada para candidatos que tenham cursado todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Resultados do Vestibular 2022/1

Conforme o edital, o IFSP deve liberar a relação preliminar das inscrições em 9 de março. Os interessados poderão entrar com recurso no dia 10 seguinte.

A divulgação do resultado, com a lista de classificados e a convocação para a matrícula, está prevista para o dia 11 de março. Os aprovados em 1ª chamada devem realizar as matrículas entre os dias 14 e 17 de março.

Confira mais detalhes no edital do processo seletivo.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Ministério da Educação convoca aplicadores para as provas do Enem 2021 nos dias 9 e 16 de janeiro.