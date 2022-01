IFSudesteMG divulga resultado final do Vestibular 2022/1 via Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IFSudesteMG) divulgou na noite da quarta-feira (26) o resultado final do Vestibular 2022/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, os candidatos já podem conferir a lista de aprovados.

De acordo com o Instituto, os aprovados nesta 1ª chamada devem realizar as matrículas no período de 31 de janeiro e 3 de fevereiro, por meio do site de matrícula do IFSudesteMG.

O Instituto prevê a realização de uma 2ª chamada para o dia 22 de fevereiro, a partir das 19h. Aprovados em 2ª chamada deverão se matricular entre os dias 23 e 25.

A lista de espera será divulgada no dia 22 de março. Desse modo, os candidatos poderão manifestar interesse por vaga entre os dias 23 e 28 de março. A terceira convocação será feita no dia 29 seguinte.

Como foi o Vestibular 2022/1?

A classificação dos candidatos foi feita exclusivamente a partir do desempenho no Enem. De acordo com o edital, os candidatos puderam se inscrever com as notas das edições do Enem ocorridas entre 2015 e 2020.

A oferta do Instituto para o Vestibular 2022/1 é de 900 vagas para diversos cursos de graduação tecnológica, licenciaturas e cursos de diversas outras áreas. As oportunidades são para cursos ministrados nos campi de Barbacena, Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont e São João del-Rei.

Parte das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas. Há percentual para estudantes que tenham renda familiar de até 1,5 salário mínimo, e para pessoas pretas, pardas e indígenas (PPI).

Veja mais informações no site do IFSudesteMG.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também 18 estados e Distrito Federal iniciam ano letivo de 2022 com aulas presenciais.