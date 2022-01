IFSuldeMinas: resultado final do Vestibular 2022/1 está disponível

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais (IFSuldeMinas) divulgou o resultado final do Vestibular 2022/1. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por campus no site da instituição.

Conforme o cronograma do processo seletivo, os aprovados na 1ª chamada devem realizar as matrículas até as 17h59 do dia 26 de janeiro. O Instituto prevê uma nova chamada para o dia 8 de fevereiro.

Como foi o Vestibular 2022/1?

O IFSuldeMinas aplicou as provas do processo seletivo no dia 12 de dezembro. O Vestibular 2022/1 contou com a aplicação de uma prova composta por 50 questões objetivas sobre assuntos das disciplinas do Ensino Médio. Além disso, os candidatos responderam a uma prova discursiva de redação.

Além da modalidade de ingresso por provas, os candidatos puderam se inscrever também com as notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O Instituto aceitou notas das edições do Enem de 2014 a 2020.

A oferta do Instituto para o Vestibular 2022 é de 1.280 vagas para os cursos técnicos integrados e 585 para os subsequentes. Já para o ensino superior, a oferta é de 1.665 vagas em 37 cursos superiores presenciais e a distância (modalidade EaD).

As vagas são para os campi Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Campus avançado Carmo de Minas.

Do total das vagas ofertadas pelo Instituto em 2022, 70% são para ingresso por provas, 10% para ingresso pelo Enem e outros 20% para ingresso via SiSU (Sistema de Seleção Unificada) 2022.

