Igor Trovanova apresenta show no Teatro Gamboa On-line neste final de semana; confira

O cantor Igor Trovanova apresenta o seu novo show “Aluamentos Sonoros de Orietnom no Universo da Razão Carcomida”, neste sábado (22), às 19h, e no domingo (23), às 17h, no palco do Teatro Gamboa On-line. A transmissão é feita no espaço cultural do Teatro no YouTube.

Em uma apresentação intimista, com voz e violão, o artista aposta na poesia em letras fortes que celebram o amor à vida, à amizade e ao violão, além de abordar temas históricos, filosóficos e políticos, convidando o público à reflexão. Os ingressos custam R$10 (meia-entrada) e R$20 (inteira), disponíveis no site do Teatro.