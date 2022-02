Iluminismo: um resumo completo para o ENEM

Iluminismo: tudo aquilo que você precisa saber sobre o movimento

O Iluminismo foi um dos movimentos mais importantes de toda a história da humanidade. Assim, é de se esperar que ele seja abordado em questões de história das mais diversas provas do país, como os vestibulares e o ENEM.

Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o Iluminismo e suas caracteríticas. Vamos conferir.

Iluminismo: antecedentes históricos

O desenvolvimento do capitalismo moderno em países como França e Inglaterra foi acompanhado pelo simultâneo crescimento da burguesia. O fenômeno originaria uma cultura que substituiria o Renascimento: o Iluminismo.

Iluminismo: características

O Iluminismo pode ser associado à uma forma de pensamento que foi utilizado como base para revoluções e para reformas que aconteceriam em países atrasados da Europa e de outras partes do mundo.

Sendo um movimento que esteve presente de diversas formas em vários países, o Iluminismo é caracterizado por diferentes aspectos. Porém, existem características gerais que podem ser observadas nas manifestações do fenômeno em localidades diferentes. São elas:

Apoio ao livre-mercado

Pregação da tolerância política

Pregação da tolerância religiosa

Culto à razão

Crença no conhecimento

Crítica ao Absolutismo

Crítica ao Mercantilismo

Iluminismo: o despotismo esclarecido

O despotismo esclarecido foi um fenômeno diretamente inspirado no Iluminismo. O mesmo surgiu como forma de governo a partir da segunda metade do século XVIII e foi caracterizado por reformas com o objetivo de modernizar os aspectos socioeconômicos, políticos e culturais dos países em que ele esteve presente.

Dentro dessa forma de governo, os déspotas eram apoiados pelos nobres e burgueses (que também viviam e agiam sob influência do Iluminismo), que normalmente participavam das decisões monárquicas.

Ainda, devemos destacar que o despotismo esclarecido ainda era caracterizado por uma monarquia, mas muito diferente daquela do Absolutismo Monárquico que prevalecia até o momento. Isso porque, o despotismo foi marcado por uma grande alteração nas teorias políticas em que se apoiava o poder real: a visão do rei como representante de Deus foi substituída pela do monarca que é também um cidadão e que exerce o seu poder em benefício de seu povo.