Impressionante: veja imagens de acidente na Av. Fernandes Lima

Circulam nas redes sociais imagens de câmeras de circuito de segurança que mostram um acidente ocorrido no último sábado, 22, na Praça Centenário, na Avenida Fernandes Lima, no Farol. As imagens impressionam pela violência com que o carro (Jeep Compass) se choca com o totem de um prédio comercial. Veja imagens abaixo: Repare que…

Circulam nas redes sociais imagens de câmeras de circuito de segurança que mostram um acidente ocorrido no último sábado, 22, na Praça Centenário, na Avenida Fernandes Lima, no Farol. As imagens impressionam pela violência com que o carro (Jeep Compass) se choca com o totem de um prédio comercial. Veja imagens abaixo:

Repare que o veículo está em alta velocidade. Ele sobe a calçada do empreendimento e atinge a estrutura de concreto, que foi arrancada com o impacto. O carro ficou totalmente destruído e no local os bombeiros encontraram uma vítima. Um rapaz de 22 anos, identificado como Arthur Guilherme da Silva, que apresentava fratura exposta na perna e corte profundo na face.

Seis militares do CB foram encaminhados ao local, isolaram a área e prestaram atendimento à vítima, que foi conduzida ao Hospital Geral do Estado. Até o momento não há informações sobre o que teria provocado a colisão.

Boletim Médico