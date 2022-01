Incêndio atinge casarão no centro de Salvador

Casarão pega fogo em Salvador (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um casarão pegou fogo, na noite desta terça-feira (11), em Salvador. Segundo testemunhas, o caso aconteceu na Avenida Joana Angélica, no Campo da Pólvora. As informações são do g1 Bahia.

A energia do casarão foi desligada e parte da praça do Campo da Pólvora está sem luz. Uma equipe da Coelba está no local.

O trânsito também foi interditado na Avenida Joana Angélica. De acordo com a Transalvador, que também está no local, foi feito um desvio na região.