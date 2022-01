Incêndio em prédio residencial de Nova York deixa 19 mortos e 63 feridos

Um incêndio em um prédio residencial de Nova York, deixou ao menos 19 pessoas mortas. Do total de vítimas, nove são crianças. O acidente aconteceu neste domingo (9), no Bronx.

De acordo com o g1, o Corpo de Bombeiros informou que 63 pessoas estão feridas, sendo 32 com risco de vida por conta da inalação de fumaça. Entre os feridos, também há outras crianças.

O fogo começou por das 11 horas, em um apartamento duplex no segundo e terceiro andares de um edifício. Segundo o comissário do Departamento de Bombeiros da cidade, Daniel Nigro, um aquecedor foi a causa do incêndio.