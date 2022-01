Indicação ao Grammy e sucesso após traição: veja curiosidades de Naiara Azevedo do BBB 22

Naiara Azevedo foi a última famosa confirmada no camarote do “BBB 22”. A sertaneja foi anunciada no “Big Day”, na noite desta sexta-feira (14). Quando era pequena, cantava no coral da igreja que frequentava no interior do Paraná. Fez faculdade e pós-graduação de Estética e Cosmética.

Foi casada com o empresário Rafael Cabral, responsável por duplas como Humberto & Ronaldo e Gabriel Gava. Apesar do término, seu ex-marido assina, inclusive, a produção executiva de seu novo DVD, gravado em dezembro de 2021.

Já gravou sete DVDs, mas não sabe o número de músicas que tem em seu repertório. Há dez anos, explodiu nas redes sociais com a paródia de uma música batizada de “Coitado”. A canção viralizou na web e transformou Naiara em uma das pioneiras do movimento Feminejo.

Seu grande sucesso, a música “50 reais”, é baseada em uma história real que viveu.

Em 2018, foi finalista do “Show dos Famosos”, homenageando cantoras como Anitta, Shakira, Adele, Claudia Leitte e Joelma. No mesmo ano, foi indicada ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja.

Ela já cantou no BBB18, na festa Femineja. Gosta muito de cozinhar, coloca sempre muito alho e cebola em seus preparos.

Seus cantores favoritos são os sertanejos Chitãozinho, Xororó, Zezé di Camargo, Luciano e Leonardo. O prato favorito da cantora é muito tradicional de Goiânia, onde mora: arroz, feijão, frango caipira com pequi e jiló.