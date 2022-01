Indra Company abre 100 empregos em São Paulo

A Indra Company, líder global no setor da tecnologia, está oferecendo 100 oportunidades de emprego no Estado de São Paulo. Os cargos são para a função de Atendente Júnior, com remuneração que poderá chegar até R$ 1.114,00, além dos benefícios ofertados pela companhia. Confira, abaixo, mais informações sobre como se inscrever!

Indra Company anuncia novas oportunidades para São Paulo

A Indra Company, multinacional especialista em tecnologia e consultoria, está contratando novos profissionais para ocupar o cargo de Atendente Júnior. Todas as vagas são para o Estado de São Paulo, totalizando 100 novas colocações.

Os selecionados ficarão responsáveis por prestar atendimento de excelência, esclarecer dúvidas, realizar abertura e fechamento de chamados e conferir documentações. Dentre os requisitos necessários para se inscrever, estão:

Experiência com Excel;

Ótima digitação de Português;

Disponibilidade para trabalhar em escalas e na cidade de Santo Amaro;

Disponibilidade para treinamento de trinta dias em horário comercial;

Português em nível avançado;

Não é necessário experiência anterior na função.

Os cargos são uma ótima oportunidade para candidatos que estão buscando o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho.

Além da remuneração compatível, os selecionados contam com uma série de vantagens, como vale transporte, plano médico, seguro de vida, vale refeição e plano odontológico.

Veja também: Synchro abre NOVAS vagas de emprego; veja cargos

Como realizar a sua candidatura

Para fazer parte do time Indra Company, é necessário atender aos requisitos exigidos e realizar uma inscrição online através do site de participações.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!