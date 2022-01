Inep divulga datas de provas do Enem 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou as datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022) por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro.

De acordo com a portaria, a aplicação das provas do Enem 2022 será nos dias 13 e 20 de novembro. Na tarde de ontem (20), o ministro da Educação, Milton Ribeiro, já havia informado as datas do exame. Desse modo, com a publicação da portaria, o Inep confirmou a informação dada pelo ministro.

Já a aplicação do exame para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) será feita nos dias 13 e 14 de dezembro. As datas dos demais procedimentos do exame, como o período de inscrição, ainda não foram informadas pelo órgão. No entanto, as inscrições devem começar em maio, seguindo a tendência das edições anteriores do Enem.

Encceja

Além das datas de provas do Enem 2022, a portaria apresenta também as datas de outros exames cuja realização é de responsabilidade do Inep, como o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), por exemplo.

As provas do Encceja regular, aplicado em território nacional, acontecerão no dia 28 de agosto, enquanto o Encceja Exterior terá provas em 18 de setembro. O Encceja Exterior PPL será aplicado em 19 e 30 de setembro, e o Encceja Nacional PPL acontecerá nos dias 11 e 12 de outubro.

Confira a portaria do Inep na íntegra.

