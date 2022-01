Inep divulga inscrições da 1ª etapa do Revalida 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o edital com as datas da 1ª etapa do Revalida (Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira) 2022. O edital foi publicado nesta quinta-feira, dia 6 de janeiro, no Diário Oficial da União (DOU).

De acordo com o documento, o período de inscrição é de 17 a 21 de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 410. Conforme o cronograma, o pagamento deve ser feito até o dia 26 de janeiro.

A aplicação da prova teórica está prevista para o dia 6 de março. Ainda conforme o edital, a aplicação das provas será em oito capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP).

O edital especifica ainda que, para se inscrever no Revalida, o participante deve ser brasileiro ou estrangeiro com situação legal de residência no Brasil e possuir diploma de instituição superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou órgão equivalente do país onde foi obtido. Há exceção para pessoas refugiadas.

No ato de inscrição, o participante deve indicar em qual cidade deseja realizar o exame e deve também enviar imagens de frente e verso do diploma.

Veja mais detalhes no edital do Revalida 2022.

Sobre o Revalida

A criação do Revalida se deu por meio da Portaria Interministerial nº 278, de 17/03/2011. O Revalida é um exame é de caráter obrigatório para todos os médicos que cursaram medicina no exterior e desejam exercer a profissão no Brasil. Caso não obtenha aprovação no exame, o profissional não pode trabalhar no país em sua área de formação.

Com informações da Agência Brasil.

