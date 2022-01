Inês Brasil rememora ex-marido que a tirou da prostituição: ‘Me levou para Alemanha’

Após ficar de fora do ‘BBB 22’, Inês Brasil usou seu perfil do Twitter no último domingo (23) para falar sobre o seu passado e contar um pouco do que viveu. A cantora relembrou o momento em que o ex-marido a tirou da prostituição e revelou que ele foi a inspiração por trás da música “Undererê”.

“Manos esse é o meu ex-marido que eu tanto falo, o Cris Karp lindo loiro dos olhos azuis.. Foi pra ele que eu escrevi a música undererê linda bela que fez tanto sucesso… Eu conheci o Cris quando eu tava me prostituindo no Rj e ele me levou para Alemanha”, escreveu.

Inês ainda compartilhou outras fotos como musa do Sargentelli, passista de carnaval e durante uma ceia de natal na Alemanha.