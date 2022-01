Ingressos do ‘Garota Vip’ começam a ser vendidos em Salvador

Os ingressos para o show ‘Garota Vip’, em Salvador, já estão à venda. O evento, que acontecerá no dia 30 de abril às 20h, terá a participação de Wesley Safadão, Léo Santana, Leonardo e o filho do cantor, Zé Felipe. Essa é a primeira vez que Zé Felipe se apresenta na capital baiana.

O evento será no WET e cumprirá todos os protocolos de saúde exigidos pelo Governo do Estado. A área do show será dividida em 3 partes: Arena, FrontStage e um camarote Open Bar com direito a água, refrigerante, cerveja, vodka nacional e Whisk 8 anos. Os ingressos para a festa já estão à venda e podem ser divididos em até 3x no cartão, sem taxa exclusivamente.

Garota Vip