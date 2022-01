Inove no clássico: aprenda receita de café gelado para despertar

Se tem uma bebida que marca presença em grande parte das mesas de café da manhã no Brasil, essa bebida é o café. Conhecida por fornecer energia e por cair bem com pães, bolos e outros alimentos típicos da primeira refeição do dia, se engana quem pensa que o café só pode ser servido quente.

A receita de café gelado clássico, dada pelo Steal The Look, além de ser perfeita para dias quentes, prova que dá pra tomar café até com gelo. Confira o passo a passo:

Receita de Café Gelado Clássico

Ingredientes