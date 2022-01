Inscrições para concurso Hemoba BA encerram neste final de semana; veja detalhes

As inscrições para o concurso do Hemoba BA encerram neste domingo (9), às 23h59. Com 131 vagas para níveis médio, técnico e superior, as oportunidades são para diversas áreas de formação.

O edital prevê a contratação para a prestação de serviço temporário, em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA). Os contratados terão carga horária de 30 a 40 horas semanais e salários que variam de R$ 1.520,44 a R$ 3.016,68/ao mês.

As áreas de atuação são: Ciências Jurídicas (2); Técnico de Nível Superior – Administração (1); Técnico de Nível Superior – Arquitetura (1); Técnico de Nível Superior – Jornalismo (1); Técnico de Nível Superior – Ciências da Computação (3); Técnico de Nível Superior – Ciências Contábeis (2); Assistente Social (7); Farmacêutico Bioquímico (11); Farmacêutico (2); Fisioterapeuta (1); Enfermeiro (20); Médico (4); Técnico de Enfermagem (49) e Técnico em patologia Clinica (27).

Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de níveis técnico e superior, assim como registro no respectivo conselho de classe.

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente via internet. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a avaliação de títulos e experiência profissional, de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.