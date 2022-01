Inscrições para o concurso da Petrobras terminam nesta quarta-feira (5)

As inscrições para o concurso da Petrobras encerram nesta quarta-feira (5). O edital prevê a contratação de 4.537 vagas de nível superior, com salário inicial de R$ 11.716,82.

Do total de oportunidades, 757 são para preenchimento imediato e 3.780 para formação de cadastro reserva (CR). As vagas estão distribuídas entre 24 carreiras e os profissionais contratados poderão trabalhar em qualquer unidade da empresa. Além disso, o edital reserva 20% das vagas para candidatos autodeclarados negros e 8% para pessoas com deficiência, conforme estabelece a legislação.