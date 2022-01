INSS: 13° salário já tem calendário de pagamentos; veja todas as datas

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já divulgou as datas de pagamento do 13° salário para os seus aposentados e pensionistas. Os repasses serão realizados em duas parcelas, sendo a primeira prevista em agosto para quem recebe até um salário mínimo, e para os segurados que recebem acima do salário mínimo, em setembro.

Nos anos de 2020 e 2021, o pagamento do 13º salário ocorreu de maneira antecipada, deixando os segurados sem a renda extra no fim de ano. Diferentemente desses anos, em 2022 a distribuição ocorrerá entre os meses de agosto e dezembro.

Quem tem direito de receber o 13° salário?

Terão direito ao 13° salário os segurados que recebem:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente; e

Auxílio-reclusão.

Vale ressaltar que quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), pago pelo INSS, não terá direito ao 13° salário, isso porque o BPC não é uma aposentadoria e sim um programa social do governo federal.

Calendário do 13º salário do INSS

O pagamento é liberado de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). Veja:

Quem recebe um salário mínimo

Final 1: recebe dia 25 de agosto;

Final 2: recebe dia 26 de agosto;

Final 3: recebe dia 29 de agosto;

Final 4: recebe dia 30 de agosto;

Final 5: recebe dia 31 de agosto;

Final 6 recebe dia 1º de setembro;

Final 7: recebe dia 2 de setembro;

Final 8: recebe dia 5 de setembro;

Final 9: recebe dia 6 de setembro;

Final 0: recebe dia 8 de setembro.

Quem recebe acima de um salário mínimo

Final 1 e 6 recebe dia 01 de setembro;

Final 2 e 7: recebe dia 02 de setembro;

Final 3 e 8: recebe dia 05 de setembro;

Final 4 e 9: recebe dia 06 de setembro;

Final 5 e 0: recebe dia 08 de setembro.

A segunda parcela do 13° salário será paga aos aposentados e pensionistas do INSS a partir do dia 24 de novembro. Confira:

Para quem recebe um salário mínimo

Final 1: recebe dia 24 de novembro;

Final 2: recebe dia 25 de novembro;

Final 3: recebe dia 28 de novembro;

Final 4: recebe dia 29 de novembro;

Final 5: recebe dia 30 de novembro;

Final 6: recebe dia 01 de dezembro;

Final 7: recebe dia 02 de dezembro;

Final 8: recebe dia 05 de dezembro;

Final 9: recebe dia 06 de dezembro;

Final 0: recebe dia 07 de dezembro.

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Final 1 e 6: recebe dia 01 de dezembro;

Final 2 e 7: recebe dia 02 de dezembro;

Final 3 e 8: recebe dia 05 de dezembro;

Final 4 e 9: recebe dia 06 de dezembro;

Final 5 e 0: recebe dia 07 de dezembro.