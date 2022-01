INSS: confira novo valor de aposentadorias e pensões para 2022

Anualmente o valor dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passam por um reajuste. Isso porque, as quantias são definidas de acordo com o salário mínimo, que também passa por uma correção todos os anos. Logo, quando se altera o piso, também é modificado o valor dos abonos.

Segundo a projeção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), a taxa inflacionária alcançará 10,04% em 2021, desta forma, o salário mínimo passará de R$ 1.100 para R$ 1.210,44 em 2022.

Valor do benefício para segurados que ganham um salário mínimo

Pelo fato de o benefício básico ser igual ao salário mínimo em vigência, os segurados que recebem tal quantia terão acesso, a partir de janeiro de 2022, a um valor de R$ 1.210,44, conforme a previsão para o ano que vem.

Valor do benefício para segurados que ganham mais de um salário mínimo

Os aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS que ganham mais de um salário mínimo, também devem considerar o novo índice inflacionário. Isso porque, para eles o benefício é corrigido segundo a taxa, prevista em 10,04%. Logo, basta verificar no extrato do INSS o valor bruto do benefício e adicionar a alta projetada em 2022.

Pagamento do INSS em 2022

O INSS já divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a 2022. Vale ressaltar que o cronograma é divido em dois, considerando públicos distintos – os que recebem um salário mínimo e os que recebem mais que o piso. Lembrando que a distribuição ocorre segundo o número final do Número de Identificação Social (NIS). Veja a seguir:

Segurados que ganham um salário mínimo

NIS final 1: 25 de janeiro;

NIS final 2: 26 de janeiro;

NIS final 3: 27 de janeiro;

NIS final 4: 28 de janeiro;

NIS final 5: 31 de janeiro;

NIS final 6: 01 de fevereiro;

NIS final 7: 02 de fevereiro;

NIS final 8: 03 de fevereiro;

NIS final 9: 04 de fevereiro;

NIS final 0: 07 de fevereiro.

Segurados que ganham mais de um salário

NIS finais 1 e 6: 01 de fevereiro;

NIS finais 2 e 7: 02 de fevereiro;

NIS finais 3 e 8: 03 de fevereiro;

NIS finais 4 e 9: 04 de fevereiro;

NIS finais 5 e 0: 07 de fevereiro.