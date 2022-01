INSS confirma pagamentos de benefícios em 2022 com valor reajustado

Na última terça-feira, 25, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a pagar as aposentadorias e pensões com o valor já reajustado. A correção ocorreu devido ao novo salário mínimo, que passou de R$ 1.100 para R$ 1.212 em 2022.

Os segurados que recebem um benefício equivalente ao piso nacional, já podem estar verificando se a mensalidade caiu na conta. Para eles, o calendário começou no dia 25 de janeiro e terminará no dia 7 de fevereiro.

Os demais beneficiários, ou seja, aqueles que ganham um abono superior ao salário mínimo, devem aguardar mais alguns dias. Isso porque, para eles o calendário só será iniciado no dia 1º de fevereiro.

Importante ressaltar que o benefício é depositado conforme o número final do NIS (antes do traço do dígito). Por exemplo, o número do cartão 989.896.899-8, o final seria 9 (desconsiderando o dígito 8).

Confira as datas do pagamento do INSS – janeiro

Benefício igual ao salário mínimo:

Final Janeiro 1 25/jan 2 26/jan 3 27/jan 4 28/jan 5 31/jan 6 01/fev 7 02/fev 8 03/fev 9 04/fev 0 07/fev

Benefício superior ao salário mínimo:

Final Janeiro 1 e 6 01/fev 2 e 7 02/fev 3 e 8 03/fev 4 e 9 04/fev 5 e 0 07/fev

Como consultar?

O aposentado e pensionista do INSS pode consultar O benefício pela internet através do portal Meu INSS. Basta seguir os seguintes passos:

Acessar o site Meu INSS; Faça o cadastro, clicando no botão “login”, em seguida selecione a opção “Cadastre-se”; Crie uma senha com, no mínimo, 8 caracteres, com letras e números; Caso já tenha o cadastro, selecione a opção “login” no canto superior direito da tela no Meu INSS; Informe sua senha, escolha a opção desejada e consulte saldos e o extrato do abono.

INSS tem nova margem de empréstimo consignado

Em razão da pandemia decorrente da Covid-19, o Governo Federal decidiu ampliar a margem do empréstimo consignado dos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para 40%. No entanto, a possibilidade foi encerrada em dezembro do ano passado, retornando ao limite tradicional de 35%.

O empréstimo consignado trata-se das transações de crédito envolvendo os aposentados e pensionistas do INSS com desconto diretamente na folha de pagamento do benefício. Considerando a margem atual, 30% é destinado aos empréstimos convencionais e 5% é voltado ao cartão de crédito consignado.

Vale ressaltar que com o encerramento da ampliação da margem, a quantidade de parcelas em que os segurados poderiam dividir o seu empréstimo também foram alteradas. Agora, os beneficiários poderão parcelas a dívida em apenas 72 meses, ou seja, 6 anos. Antes a possibilidade era de 84 meses (7 anos).

Outro aspecto que foi alterado no consignado diz respeitos aos juros. Anteriormente a taxa para o empréstimo estava em 1,8%, e agora passou para 2,14% ao mês. Já os juros do cartão de crédito, subiram de 2,7% para 3,06% ao mês. Lembrando que ao ano as cobranças podem chegar a 30%.

Bloqueio do empréstimo consignado

O segurado poderá bloquear o empréstimo consignado através do site ou aplicativo Meu INSS (meuinss.gov.br) ou pelo telefone 135. Neste caso, o Banco Central recomenda ao beneficiário nunca fazer os seguintes procedimentos:

Não pagar antecipadamente quaisquer parcelas para obter o empréstimo;

Buscar as melhores taxas de juros e condições oferecidas pelas instituições financeiras;

Observar o Custo Efetivo Total – CET, que resume o custo total da operação em percentual;

Certificar-se de que o banco está autorizado a funcionar pelo Banco Central. Se tem convênio com sua fonte pagadora, a instituição precisa estar conveniada ao INSS para poder oferecer empréstimo a aposentados e pensionistas;

para poder oferecer empréstimo a aposentados e pensionistas; Não ceder a supostos ajudadores para intermediar os processos para acelerar o crédito;

Não fornecer o cartão magnético ou senha do banco a terceiros;

Ler atentamente as informações sobre portabilidade de crédito, caso queira mudar de instituição;

Não contratar o empréstimo por telefone;

Não fornecer seu CPF ou número do cartão do INSS para terceiros;

Ler atentamente o documento de empréstimo consignado antes de assinar;

Entrar em contato com o banco responsável caso entre algum dinheiro não previsto na conta.

Por fim, o INSS informa que em hipótese alguma entra em contato com o segurado pode meio de SMS, aplicativos como WhatsApp, ligação ou e-mails para oferecer serviços de empréstimo consignado. Neste caso, fique atento a ofertas vindas desses meios.