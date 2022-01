INSS libera extratos com reajuste no benefício

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a disponibilizar os extratos dos aposentados e pensionistas já com os benefícios reajustados. A liberação está ocorrendo de forma gradativa, neste sentido, alguns segurados já estão conseguindo emitir o documento de revisão, cujo os pagamentos começaram no próximo dia 25.

Veja também: Benefícios acima do salário mínimo via INSS têm reajuste definido; confira

Extratos com reajuste do INSS

Veja o que constará no extrato:

Valor bruto da MR (mensalidade reajustada): valor do benefício com reajuste anual sem os descontos;

Consignação de empréstimo bancário: desconto de empréstimo que é debitado diretamente na fonte de pagamento, se houver;

Abatimento a beneficiário maior de 65 anos: beneficiários acima desta idade possuem cota extra de isenção do Imposto de Renda;

Imposto de Renda retido na fonte: desconto de IR, se houver.

Para consultar o extrato de pagamento do INSS, o segurado pode acessar o site ou o aplicativo oficial “Meu INSS” no celular. Em seguida, basta preencher com o número do CPF e a senha.

Caso seja o primeiro acesso do cidadão, será necessário realizar o cadastro e responder algumas perguntas sobre o histórico de contribuições. Feito isto, na tela inicial, basta clicar no ícone do “olho” para verificar o número de benefício, a competência, o valor e a previsão de pagamento.

Se aparecer a competência de janeiro de 2022, o novo extrato estará disponível e o sistema informará o valor do benefício já reajustado após descontos. Neste caso, basta clicar em “Detalhar” e depois em “Extrato de Pagamento” no benefício que estiver ativo.

Para finalizar, será necessário clicar sobre a competência 01/2022. Nessa aba aparecerá o valor a ser recebido (com descontos, se houver) e a data de pagamento, além do banco e a agência que realizará o repasse.

Reajustes dos benefícios do INSS

Segundo a autarquia, cerca de 36 milhões de beneficiários receberam o reajuste anual, desses:

463.947 ganham o salário mínimo;

110.325 recebem acima do piso nacional.

O Governo Federal aplicou o reajuste de 10,16% do Índice de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado em 2021, sobre os benefícios superior ao salário mínimo. Desta forma, o teto do Instituto também foi alterado, sendo ampliado para R$ 7.087,22.

Vale ressaltar que para ter direito aos benefícios do INSS é necessário ter realizado uma contribuição mensal durante certo período junto ao órgão. Para isso, existem duas categorias de segurados, sendo elas:

Segurados Obrigatórios: aqueles que exercem uma atividade remunerada podendo ter vínculo empregatício ou não;

aqueles que exercem uma atividade remunerada podendo ter vínculo empregatício ou não; Segurados Facultativos: aqueles que não exercem atividade remunerada, mas optaram por contribuir ao INSS, aderindo ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Importante lembrar que nessas categorias existem alguns tipos de segurados, como:

Empregado;

Empregado Doméstico

Segurado Obrigatório;

Segurado Facultativo;

Segurado Especial;

Trabalhador Avulso; e

Contribuinte Individual.