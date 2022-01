INSS libera R$1.212 neste ano para quem nunca contribuiu; veja como receber

Embora confundido com uma aposentadoria, o BPC é um benefício assistencial do Governo Federal que atende pessoas de baixa renda com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas de qualquer idade com deficiência.

Segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) terão acesso a uma quantia de R$ 1.212 no decorrer deste ano, equivalente ao salário mínimo em vigência. Embora confundido com uma aposentadoria, o BPC é um benefício assistencial do Governo Federal que atende pessoas de baixa renda com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas de qualquer idade com deficiência. Veja também: INSS libera grande valor em atrasados; veja como receber É preciso ter contribuído com o INSS para receber? Não é preciso contribuir anteriormente ao INSS para receber o BPC. Isso porque, como mencionado, não se trata de uma aposentadoria, mas sim de um benefício. Todavia, quem o recebe fica sem o direito ao 13º salário do INSS e não deixa pensão por falecimento aos herdeiros ou dependentes. Quais os critérios de para receber o BPC? Para ter acesso ao benefício o cidadão deve: Ter renda familiar de até 1/4 do salário mínimo (R$ 303,00) por pessoa;

(R$ 303,00) por pessoa; Ter deficiência comprovada (física, mental, intelectual ou sensorial) há pelo menos 2 anos, se tiver menos que 65 anos;

Ser idoso com, no mínimo, 65 anos;

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Possuir nacionalidade portuguesa, desde que comprove residir no Brasil;

Estar com a inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico). Além disso, vale ressaltar que o BPC não pode ser acumulado com outro benefício do INSS, a exemplo, aposentadoria, pensão e seguro-desemprego. Como solicitar o BPC? O interessado pode solicitar o BPC nos canais de atendimento do INSS. Veja quais a seguir: Site ou app “Meu INSS”;

Telefone 135;

