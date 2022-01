INSS tem novos valores de contribuição em 2022; confira

Com o reajuste do salário mínimo, as aposentadorias e consequentemente as contribuições para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passaram por uma correção. Neste sentido, os trabalhadores que possuem a carteira assinada notarão o novo desconto no contracheque a partir de fevereiro.

Veja também: Confira os pagamentos desta semana do Auxílio Brasil, Auxílio Gás, FGTS e INSS

Nova tabela de recolhimento 2022

Por meio da Reforma da Previdência, as taxas de contribuição passaram a enquadrar no modelo progressivo. Desta forma, cada trabalhador contribui de acordo com a sua faixa de renda mensal. Observe:

7,5% para quem ganha um salário mínimo (R$ 1.212);

9% para quem ganha entre R$ 1.212,01 e R$ 2.427,35;

12% para quem ganha entre R$ 2.427,36 e R$ 3.641,03;

14% para quem ganha entre R$ 3.641,04 e R$ 7.087,22.

Ou seja:

Paga 7,5% sobre R$ 1.212: R$ 90,90 de contribuição;

Mais 9% sobre R$ 1.215,35, que é a diferença de R$ 2.427,35 de R$ 1.212: R$ 109,38;

Mais 12% sobre R$ 1.213,68, que é a diferença de R$ 3.641,03 de R$ 2.427,35: R$ 145,64;

Mais 14% sobre R$ 858,97, que é a diferença de R$ 4.500,00 de R$ 3.641,03: R$ 120,26;

Total de contribuição: R$ 466,18.

Salário do INSS 2022

O INSS começou a repassar os benefícios reajustados na última terça-feira (25). A correção foi de 10,16%, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior, neste caso, de 2021.

Veja na tabela abaixo o reajuste proporcional ao tempo de recebimento:

Início do Recebimento Reajuste Fevereiro de 2021 9,86% Março de 2021 8,97% Abril de 2021 8,04% Maio de 2021 7,63% Junho de 2021 6,61% Julho de 2021 5,97% Agosto de 2021 4,90% Setembro de 2021 3,99% Outubro de 2021 2,75% Novembro de 2021 1,58% Dezembro de 2021 0,73%

Como observado, a porcentagem de correção só é válida para os aposentados e pensionistas do INSS que estão recebendo os pagamentos desde 1º de janeiro de 2021. Assim, os demais têm os seus benefícios reajustados conforme o período em que começou a receber o abono.

Teto do INSS 2022

O teto do INSS também foi reajustado, conforme o INPC do ano anterior que foi de 10,16%. Sendo assim, o limite de pagamento passou de R$ 6.433,57 para R$ 7.087,22, considerando um aumento de R$ 653,65.

O aposentado consegue ter acesso ao teto do INSS quando contribui por um tempo maior que o exigido, segundo a Reforma da Previdência em 2019. O cálculo do INSS leva em conta 60% da média de todos os salários de contribuição.

Além disso é adicionado os 2% por ano de recolhimento que exceder 20 anos (homens) e 15 anos (mulheres). Logo, para receber 100% da média salarial, os homens precisam recolher junto ao INSS por 40 anos e as mulheres por 35 anos.