INSS vai reduzir número de atendimentos de perícia médica a partir do dia 24

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu por tempo indeterminado a realização de perícias médicas necessárias para revisão do benefício por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença.

A suspensão, que começa no dia 24, se deu em virtude do aumento de casos de Covid-19 no país, inclusive entre médicos peritos, segundo a Associação Nacional de Médicos Peritos (ANMP). De acordo com a portaria, o número de atendimentos diários por médico perito será reduzido de 15 para 12 pessoas.