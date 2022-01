Instituto Butantan doa 150 mil doses de vacina da gripe para Salvador

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou na tarde desta quarta-feira (5) que o Instituto Butantan vai doar 150 mil doses de vacina da gripe para a capital baiana. O acordo foi feito em diálogo com o governador de São Paulo, João Dória.

De acordo com o gestor, a expectativa é de que lote chegue até o final da semana.

“Após diálogo com o governador João Dória, conseguimos através do Instituto Butatan a doação de 150 mil doses de vacina da gripe. A expectativa é receber esse lote até o final da semana. Nossa prioridade será a imunização de idosos e das pessoas mais pobres de nossa cidade”, escreveu em seu perfil do Twitter.