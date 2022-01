Instituto promove debate sobre bullying e processos de criação

Bullying, Arte, Educação e Processos de Criação serão alguns dos temas da conversa de abertura da temporada 2022 de Lives IAE.

O convidado é o artista contemporâneo Geovanni Lima, que vai conversar com professores sobre como experiências de bullying sofridas no período de formação identitária podem virar performance.

O encontro acontece na próxima quinta-feira (27), às 17h, no YouTube do Instituto Arte na Escola e tem mediação de Jaqueline Vasconcellos, Coordenadora de Projetos do IAE.

É importante tratar sobre multiplicidade em sala de aula pois muitas vezes os alunos têm seus corpos marcados por julgamentos traumáticos.

Geovanni Lima é artista multidisciplinar e articulador cultural, interessado nas relações do corpo como interface de expressão, e também trabalha com políticas de inserção social para juventude.

Ele usa da suas vivências da infância, quando vivia episódios de bullying, para reconstruir o lugar e o poder dos corpos na sociedade.

Além disso, Geovanni foi um dos artistas investigados no processo de curadoria da série Novos Artistas da Arte Contemporânea, que o IAE lança em Março no Canal Futura. (Assita ao teaser: https://www.youtube.com/watch?v=ViXc9niyTqg)

Instituto Arte na Escola

Essa ação faz parte do Plano Trienal do Instituto Arte na Escola – 2020/2022 que tem a apresentação da Lei de Incentivo à Cultura e Iochpe Maxion; patrocínio da CSN, Maxion Wheels, Banco Bradesco, Aliança Navegação e Logística, Hamburg Süd, Usiminas e VELT Partners; copatrocínio da Jandaia, Polimix e BIC.

A realização fica por conta do Instituto Arte na Escola, Fundação Iochpe, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.

Informações

O quê: Live sobre Processos de Criação com Performances Autobiográficas: Arte e educação desconstruindo o bullying

Quando: 27 de janeiro | quinta-feira | 17h (horário de Brasília)

Onde: youtube.com/institutoartenaescola

Inscrições em: https://bit.ly/liveIAE_autobiograficas

*os professores inscritos recebem certificado de participação

Fonte: Assessoria de Imprensa – Arte na Escola.

E então, gostou da matéria? Compartilhe com quem precisa saber disso!

Não deixe de ler também – Auxílio Brasil: quem recebe o benefício nesta semana? Veja o calendário.