Integrante da banda de Devinho Novaes morre em hospital após acidente com ônibus

CBMAL

O cantor Devinho Novaes confirmou, ainda no hospital de Arapiraca para onde foi encaminhado, que o saxofonista da banda, Cláudio Douglas dos Santos, de 34 anos, morreu em decorrência do acidente ocorrido na madrugada de hoje (31) em um trecho da BR 101, em São Sebastião, agreste do Estado. RELEMBRE AQUI.

O acidente ocorreu por volta das 4h30, próximo ao Povoado Cana Brava e deixou mais de 20 pessoas feridos. O Corpo de Bombeiros confirmou o atendimento a 22 vítimas, enquanto a Polícia Rodoviária repassou que havia cerca de 30 pessoas no ônibus.

Além da morte do músico, Devinho confirmou que a sua avó, Maria de Lourdes, de 68 anos, segue internada em decorrência do acidente. O grupo voltava da cidade de Capela, onde o artista se apresentou ontem à noite, e seguia para Aracaju, onde o artista reside.

O músico reclamou, ainda, de fortes dores na costela e disse não se lembrar do acidente, uma vez que a maioria dos passageiros estava dormindo. O corpo de músico deverá ser encaminhado para Sergipe após ser submetido à necropsia.