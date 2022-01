IPVA 2022: veja o calendário oficial de pagamento para este ano

Os governos estaduais brasileiros já estão se preparando para o próximo ano. Alguns já até divulgaram o calendário do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). O tributo deve ser pago anualmente pelos donos de carros. Confira os cronogramas de 2022 publicados por alguns estados.

Calendário do IPVA no Acre

Veja o vencimento da cota única ou primeira parcela do IPVA com base no número final da placa:

Finais 1 e 2: 31/01/2022;

Finais 3 e 4: 25/02/2022;

Final 5: 31/03/2022;

Final 6: 29/04/2022;

Final 7: 31/05/2022;

Final 8: 30/06/2022;

Final 9: 29/07/2022;

Final 0: 31/08/2022.

Para acessar o cronograma completo, basta entrar no Diário Oficial do Estado (DOE) do Acre (edição de 09/12/2021).

Calendário do IPVA em Alagoas

Neste estado, a cota única (todas as placas) tem como prazo 31/01/2022. Já a primeira parcela segue o final da placa:

Finais 1 e 2: 25/02/2022;

Finais 3 e 4: 31/03/2022;

Finais 5 e 6: 29/04/2022;

Finais 7 e 8: 31/05/2022;

Finais 9 e 0: 30/06/2022.

O calendário pode ser consultado na íntegra pelo site da Sefaz Alagoas.

Calendário do IPVA no Amazonas

O tributo terá 10% de desconto neste estado caso seja pago em cota única. A distribuição do calendário também ocorre segundo o final da placa:

Final 1: 31/01/2022;

Final 2: 25/02/2022;

Final 3: 31/03/2022;

Final 4: 29/04/2022;

Final 5: 31/05/2022;

Final 6: 30/06/2022;

Final 7: 29/07/2022;

Final 8: 31/08/2022;

Final 9: 30/09/2022;

Final 0: 31/10/2022.

O cronograma completo está no site da Sefaz do Amazonas.

Calendário do IPVA na Bahia

No estado da Bahia, a cota única é paga com desconto de 20%, e tem como prazo 10/02/2022. Já a primeira parcela segue o final da placa do carro:

Final 1: 30/03/2022;

Final 2: 31/03/2022;

Final 3: 28/04/2022;

Final 4: 29/04/2022;

Final 5: 30/05/2022;

Final 6: 31/05/2022;

Final 7: 29/06/2022;

Final 8: 30/06/2022;

Final 9: 28/07/2022;

Final 0: 29/07/2022.

O Calendário completo pode ser acessado no site da Sefaz Bahia.

Calendário do IPVA no Distrito Federal

Pagamento da primeira parcela e cota única:

Finais 1 e 2: 21/02/2022;

Finais 3 e 4: 22/02/2022;

Finais 5 e 6: 23/02/2022;

Finais 7 e 8: 24/02/2022;

Finais 9 e 0: 25/02/2022.

Veja o cronograma completo no site da Sefaz DF.

Calendário do IPVA no Maranhão

Confira o calendário do Maranhão para primeira parcela e cota única:

Finais 1 e 2: 07/03/2022;

Finais 3 e 4: 14/03/2022;

Finais 5 e 6: 21/03/2022;

Finais 7 e 8: 28/03/2022;

Finais 9 e 0: 31/03/2022.

O calendário completo pode ser lido, em breve, no site da Sefaz MA.

Calendário do IPVA no Mato Grosso do Sul

Confira as datas do pagamento único e das demais parcelas a seguir:

Pagamento cota única: 29/01/2022;

Primeira parcela: 29/01/2022;

Segunda parcela: 26/02/2022;

Terceira parcela: 31/03/2022;

Quarta parcela: 30/04/2022;

Quinta parcela: 31/05/2022.

Calendário do IPVA da Paraíba

Confira o calendário da Paraíba segundo o final da placa do carro:

Final 1: 31/01/2022;

Final 2: 25/02/2022;

Final 3: 31/03/2022;

Final 4: 29/04/2022;

Final 5: 31/05/2022;

Final 6: 30/06/2022;

Final 7: 29/07/2022;

Final 8: 31/08/2022;

Final 9: 30/09/2022;

Final 0: 31/10/2022.

Importante salientar que o cronograma completo e os boletos estarão disponíveis em breve, no site da Sefaz PB.

Calendário do IPVA no Paraná

Veja o calendário do IPVA do Paraná, começando com a cota única:

Finais 1 e 2: 17/01/2022;

Finais 3 e 4: 18/01/2022;

Finais 5 e 6: 19/01/2022;

Finais 7 e 8: 20/01/2022;

Finais 9 e 0: 21/01/2022.

Datas para as parcelas:

Finais 1 e 2: 17/01, 17/02, 17/03, 18/04, 17/05;

Finais 3 e 4: 18/01, 18/02, 18/03, 19/04, 18/05;

Finais 5 e 6: 19/01, 21/02, 21/03, 20/04, 19/05;

Finais 7 e 8: 20/01, 22/02, 22/03, 22/04, 20/05;

Finais 9 e 0: 21/01, 23/02, 23/03, 25/04, 23/05.

Calendário do IPVA no Rio de Janeiro

Veja o cronograma do Rio de Janeiro para cota única e primeira parcela:

Final 1: 24/01/2022;

Final 2: 25/01/2022;

Final 3: 26/01/2022;

Final 4: 26/01/2022;

Final 5: 27/01/2022;

Final 6: 31/01/2022;

Final 7: 01/02/2022;

Final 8: 02/02/2022;

Final 9: 03/02/2022;

Final 0: 21/01/2022.

Confira o calendário do IPVA no site da Sefaz RJ.

Calendário do IPVA no Espírito Santo

Como nos outros estados, o cronograma do Espírito Santo segue o final da placa do veículo, para cota única e primeira parcelas:

Final 1: 07/04/2022;

Final 2: 08/04/2022;

Final 3: 11/04/2022;

Final 4: 12/04/2022;

Final 5: 13/04/2022;

Final 6: 18/04/2022;

Final 7: 19/04/2022;

Final 8: 20/04/2022;

Final 9: 26/04/2022;

Final 0: 27/04/2022.

O cronograma completo pode ser verificado no site da Sefaz ES.

Calendário do IPVA em São Paulo

Em São Paulo, o pagamento de cotas únicas concede 5% de desconto. Confira o calendário:

Final 1: 10/02/2022;

Final 2: 11/02/2022;

Final 3: 14/02/2022;

Final 4: 15/02/2022;

Final 5: 16/02/2022;

Final 6: 17/02/2022;

Final 7: 18/02/2022;

Final 8: 21/02/2022;

Final 9: 22/02/2022;

Final 0: 23/02/2022.

O calendário completo pode ser verificado no portal da Fazenda do governo de São Paulo.

Calendário do IPVA Tocantins

A parcela única do IPVA deve ser paga até 17/01/2022 com desconto ou no dia 15/10/2022 sem desconto. As outras datas poderão ser consultas, em breve, no site da Sefaz TO.