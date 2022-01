IPVA: O que pode ocorrer quando não se paga o imposto?

O IPVA (Imposto sobre propriedade de Veículos Automotores) é um tributo que deve ser pago anualmente pelos proprietários de veículo. O pagamento pode ser realizado de forma integral no início do ano ou ser parcelado ao longo dos meses.

Quando o condutor deixa de pagar o imposto, fica sujeito a sofrer graves consequências. Uma delas se refere a pontuação na CNH, além de multas sobre o valor do IPVA. Todavia, o veículo ainda pode ser apreendido pelo Detran.

Cabe salientar que cada estado possui uma formar de realizar a cobrança da multa referente ao atraso do pagamento do IPVA. Em São Paulo, por exemplo, os juros são de 0,3% por dia e mais taxas baseadas na Selic.

Contudo, diante a apreensão do carro pelo Detran, o proprietário deve cumprir todo um protocolo burocrático, como:

Pagar o IPVA;

Quitar os juros e as multas dos dias que o veículo ficou no pátio do Detran;

Validar a documentações necessárias no Poupa Tempo.

Caso tais exigências não sejam cumpridas, o veículo poderá, definitivamente, ser apreendido e levado a leilão.

Pagamento do IPVA em alguns estados

No Rio de Janeiro, o cidadão pode pagar o imposto através de boleto bancário que são emitidos pelo Banco Bradesco ou pela Secretaria de Fazenda. Para mais informações, como a tabela de vencimento, o carioca pode consultar o site da Secretaria de Fazenda do estado.

Em Minas Gerais, o procedimento do IPVA é mais fácil, basta o proprietário realizar o pagamento nos terminais de autoatendimento ou guichês arrecadadores autorizados, tendo apenas que informar o número do Renavam do veículo. É possível acessar o site da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais para mais informações, ou nas Repartições Fazendária.

Por fim, no Distrito Federal, o pagamento pode ser feito pela internet através da página do banco vinculado, em que o condutor é correntista, nas casas lotéricas, nos terminais de autoatendimento ou presencialmente nas agências bancárias conveniadas. Também é possível obter mais informações na Secretaria de Economia do Distrito Federal.