Irmão de Marília Mendonça dispara contra Naiara Azevedo: ‘Nunca enganou ninguém’

O cantor João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, fez duras críticas a Naiara Azevedo, após o nome da cantora ser confirmada no Big Brother Brasil 22.

Através do Twitter, o irmão da cantora comentou a notícia de que Naiara deixou uma música gravada com a Rainha da Sofrência que será lançada durante o reality show. Marília morreu no início de novembro, vítima de um acidente aéreo.