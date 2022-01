Irmãos são arrastados de casa e brutalmente executados

Dois irmãos foram brutalmente assassinados neste sábado (8), no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. As vítimas foram identificadas como Alexandre Félix da Silva e Jeferson Félix da Silva, de 22 e 20 anos, respectivamente. De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que os irmãos tenham sido arrastados de dentro de…

Alagoas Web/Cortesia

Dois irmãos foram brutalmente assassinados neste sábado (8), no bairro do Benedito Bentes, na periferia de Maceió. As vítimas foram identificadas como Alexandre Félix da Silva e Jeferson Félix da Silva, de 22 e 20 anos, respectivamente.

De acordo com a Polícia Civil, há indícios de que os irmãos tenham sido arrastados de dentro de casa e assassinados.

Os corpos de Alexandre e Jeferson foram encontrados em um matagal no conjunto Cidade Sorriso e apresentavam cortes profundos nos braços e com os rostos desfigurados.

Não há informações sobre a autoria ou motivação do duplo homicídio. Os cadáveres foram periciados e recolhidos pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).